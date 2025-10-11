Україна запровадила нові санкції, синхронізувавши обмеження з Японією – хто в списку

У перелік потрапили керівники та компанії, що працюють з військовою машиною РФ, зауважив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони, синхронізувавши українські економічні обмеження з японськими. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави.

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", – зазначив Зеленський у повідомленні у своїх соцмережах.

Указ президента про нові санкції містить два додатки: у першому – сім громадян Росії та один резидент Північної Кореї (загалом вісім фізичних осіб).

У другому – сім компаній з реєстрацією у РФ, чотири з Китайської Народної Республіки та по одній з Казахстану, Туреччини та Сейшельських Островів (загалом 14 юридичних осіб).

Обмеження проти них діятимуть впродовж 10 років. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій.

"Тільки від червня цього року ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це важливі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", – зазначив глава держави.