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Украина ввела санкции против российских вузов и их руководителей

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 19:20
Украина ввела санкции против российских вузов и их руководителей - Фото
Владимир Зеленский (Фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 236 высших учебных заведений России и их руководителей. Указ опубликован на сайте президента.

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В санкционный список вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Полный список.

С подсанкционными вузами должны быть прекращены культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы.

Также введены санкции против 261 руководителя указанных вузов.

  • Также сегодня президент своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции образование вуз
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