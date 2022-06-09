Украина ввела санкции против российских вузов и их руководителей

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 236 высших учебных заведений России и их руководителей. Указ опубликован на сайте президента.

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В санкционный список вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Полный список.

С подсанкционными вузами должны быть прекращены культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы.

Также введены санкции против 261 руководителя указанных вузов.

Также сегодня президент своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Вадим Ребрина

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