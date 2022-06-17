Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля — Зеленский

С 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан России, сегодня Кабинет министров должен принять соответствующее решение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, в условиях угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, он предложил Кабмину обработать вопрос пересмотра режима въезда граждан России в Украину.

Зеленский заявил, что сегодня правительство должно принять постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Визовый режим для граждан России, согласно запланированному решению, будет введен с 1 июля.

2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей.

В ответе на петицию Зеленский поддержал усиление режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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