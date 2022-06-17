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Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 14:03
Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

С 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан России, сегодня Кабинет министров должен принять  соответствующее решение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

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По его словам, в условиях угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, он предложил Кабмину обработать вопрос пересмотра режима въезда граждан России в Украину. 

Зеленский заявил, что сегодня правительство должно принять постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Визовый режим для граждан России, согласно запланированному решению, будет введен с 1 июля.

Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид 

Дмитрий Гриниченко
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