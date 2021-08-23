Украина выполнила основные требования для получения транша от ЕС – Домбровскис

Украина выполнила все основные условия для второго транша микрофинансовой помощи от ЕС. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Что касается собственно микрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены", – заявил Домбровскис.

По словам Домбровскиса, вопрос в том, чтобы скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш помощи. Программа микрофинансовой помощи от ЕС заканчивается 14 сентября, и все решения должны быть приняты до этого, поскольку продлить ее невозможно из-за четких сроков. Домбровскис будет обсуждать это с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

В декабре 2020 года Украина получила первый транш в рамках программы микрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

Вчера, 22 августа 2021 года, Домбровскис заявил, что в Евросоюзе нет консенсуса по расширению, и запуск процедуры вступления Украины в ближайшие годы маловероятен.

Денис Юдин

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