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Украина выполнила основные требования для получения транша от ЕС – Домбровскис

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 11:05
Украина выполнила основные требования для получения транша от ЕС – Домбровскис - Фото
Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина выполнила все основные условия для второго транша микрофинансовой помощи от ЕС. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Что касается собственно микрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены", – заявил Домбровскис.

По словам Домбровскиса, вопрос в том, чтобы скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш помощи. Программа микрофинансовой помощи от ЕС заканчивается 14 сентября, и все решения должны быть приняты до этого, поскольку продлить ее невозможно из-за четких сроков. Домбровскис будет обсуждать это с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

Денис Юдин
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Валдис Домбровскис микрофинансовая помощь транш от ес
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