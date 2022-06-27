Украина вышла из двух договоров с Россией о ядерной безопасности

Из-за полномасштабной захватнической войны России против Украины последняя вышла из двух международных договоров с Москвой в области сотрудничества по ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

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Речь идет о:

→ Соглашении о сотрудничестве между Минохраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью, подписанное в Вене 19 сентября 1996 года;

→ Соглашении между Госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписанное в Москве 14 августа 2002 года).

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Приказ о выходе из соглашений 24 июня подписал и.о. главы ведомства Олег Кориков.

Решение согласовано с Министерством иностранных дел, Минэкологиии и вице-премьером.

Евгений Пилипенко

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