Украина вышла из двух договоров с Россией о ядерной безопасности
Из-за полномасштабной захватнической войны России против Украины последняя вышла из двух международных договоров с Москвой в области сотрудничества по ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.
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Речь идет о:
→ Соглашении о сотрудничестве между Минохраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью, подписанное в Вене 19 сентября 1996 года;
→ Соглашении между Госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписанное в Москве 14 августа 2002 года).
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Приказ о выходе из соглашений 24 июня подписал и.о. главы ведомства Олег Кориков.
Решение согласовано с Министерством иностранных дел, Минэкологиии и вице-премьером.
- В апреле Энергоатом отказался от российского урана для АЭС, начал переговоры с британской Urenco.
- В начале лета стало известно, что Украина расширяет сотрудничество с Westinghouse: построят не пять, а девять энергоблоков.
- 23 июня Чехия объявила курс на энергонезависимость от России: приоритетом будет атомная генерация.
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