Украина вышла из меморандума о сотрудничестве с РФ и Беларусью в охране границ
Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Беларуси, России и Украины и прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
1. Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, совершенного 15 апреля 1994 г. в г. Москве.
2. Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, совершенном 3 августа 1994 года в г. Одессе", – говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
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