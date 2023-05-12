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Украина вышла из меморандума о сотрудничестве с РФ и Беларусью в охране границ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 22:04
Украина вышла из меморандума о сотрудничестве с РФ и Беларусью в охране границ - Фото
Владимир Зеленський (Фото: ОП)

Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Беларуси, России и Украины и прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

1. Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, совершенного 15 апреля 1994 г. в г. Москве.

2. Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, совершенном 3 августа 1994 года в г. Одессе", – говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

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Вадим Ребрина
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