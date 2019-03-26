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26.03.2019, 20:18

Украина высказала свою позицию о принадлежности Голанских высот

Украина высказала свою позицию о принадлежности Голанских высот - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

ООН считает Голанские высоты сирийской территорией, оккупированной Израилем

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В вопросе суверенитета над Голанскими высотами Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Об этм заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщается на сайте ведомства.

"Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции №242 от 1967 г., №465 от 1980 г. и №497 от 1981 года. Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

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Резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийскую территорию, оккупированную Израилем.

Вчера, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Канада заявила, что не признает это решение. Евросоюз тоже не согласился с Трампом. "Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сказала пресс-секретарь ЕС. То же самое заявили в ООН.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой решения Трампа, а в Эр-Рияде предупредили, что оно усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.

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Теги: голанские высоты, Израиль, МИД
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