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Украина выясняет, как новая глава МИД Бельгии приезжала в оккупированный Крым

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 17:59
Украина выясняет, как новая глава МИД Бельгии приезжала в оккупированный Крым - Фото
Хаджа Лабиб (Фото - Facebook Hadja Lahbib)

Украина "ведет диалог с бельгийской стороной" в связи с прошлогодней поездкой новой главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил в Facebook спикер министерства Олег Николенко.

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МИД в курсе, что в 2021 году Лабиб была не госслужащим, а журналисткой, однако намерен выяснить, как именно она прибыла на временно оккупированную Россией территорию Украины.

Николенко подчеркивает, что посещение временно оккупированного Крымского полуострова соответствует законам Украины, только если поездка была через материковую часть Украины. Въезд с территории РФ в украинский Крым законным не является.

"В то же время, мы положительно воспринимаем заверения министра Лабиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России", – пишет Николенко.

Хаджа Лабиб возглавила МИД Бельгии в июле 2022 года. О своей журналистской поездке в Крым в 2021 году она писала в Facebook. 

  • Бельгия передавала Украине в качестве военной помощи противотанковые ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки.
Сергей Бережной
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Крым бельгия временно оккупированные территории олег николенко Хаджа Лабиб
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