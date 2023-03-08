Украина за год получила от союзников военную помощь на 150 млрд евро – Столтенберг

Суммарная стоимость предоставленной Украине военной помощи от союзников составила около 150 млрд евро. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии журналистам перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме, передает The Guardian.

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Комментируя сложную ситуацию в Бахмуте, генсек НАТО призвал не недооценивать Россию и продолжать оказывать помощь Украине.

"Союзники по НАТО за последний год поддержали Украину военной и финансово-экономической помощью на сумму около 150 млрд евро", – сказал Столтенберг.

Министр обороны США Остин заявил, что Украина будет продолжать получать военную помощь от Вашингтона в долгосрочной перспективе.

Вчера главком ВСУ Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и дальнейшее сотрудничество.

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Оксана Житнюк

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