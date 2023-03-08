UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина за год получила от союзников военную помощь на 150 млрд евро – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 16:48
Украина за год получила от союзников военную помощь на 150 млрд евро – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Суммарная стоимость предоставленной Украине военной помощи от союзников составила около 150 млрд евро. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии журналистам перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя сложную ситуацию в Бахмуте, генсек НАТО призвал не недооценивать Россию и продолжать оказывать помощь Украине.

"Союзники по НАТО за последний год поддержали Украину военной и финансово-экономической помощью на сумму около 150 млрд евро", – сказал Столтенберг.

  • Министр обороны США Остин заявил, что Украина будет продолжать получать военную помощь от Вашингтона в долгосрочной перспективе.
  • Вчера главком ВСУ Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и дальнейшее сотрудничество.

Читайте также: Резников бьет тревогу: ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
йенс столтенберг военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 