Украина за год получила от союзников военную помощь на 150 млрд евро – Столтенберг
08.03.2023, 16:48
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
Суммарная стоимость предоставленной Украине военной помощи от союзников составила около 150 млрд евро. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии журналистам перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме, передает The Guardian.
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Комментируя сложную ситуацию в Бахмуте, генсек НАТО призвал не недооценивать Россию и продолжать оказывать помощь Украине.
"Союзники по НАТО за последний год поддержали Украину военной и финансово-экономической помощью на сумму около 150 млрд евро", – сказал Столтенберг.
- Министр обороны США Остин заявил, что Украина будет продолжать получать военную помощь от Вашингтона в долгосрочной перспективе.
- Вчера главком ВСУ Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и дальнейшее сотрудничество.
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