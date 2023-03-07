Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и сотрудничество

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с военачальниками из США, Великобритании, Польши и НАТО, на которой обсуждалось положение на фронте и продолжение сотрудничества в военной сфере. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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Залужный написал, что рад был приветствовать командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, начштаба Великобритании сэра Тони Радакина, главу генштаба Польши Раймунда Анджейчака и главу Группы содействия безопасности Украины Антонио А. Агуто.

Главком ВСУ сообщил, что проинформировал коллег о ситуации на фронте, в том числе на восточном направлении и вокруг Бахмута.

Он также обсуждал с ними военную помощь и подготовку украинских военных. "Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными", – написал Залужный.

Сергій Бережний

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