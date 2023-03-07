Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и сотрудничество
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с военачальниками из США, Великобритании, Польши и НАТО, на которой обсуждалось положение на фронте и продолжение сотрудничества в военной сфере. Об этом Залужный сообщил в Telegram.
Залужный написал, что рад был приветствовать командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, начштаба Великобритании сэра Тони Радакина, главу генштаба Польши Раймунда Анджейчака и главу Группы содействия безопасности Украины Антонио А. Агуто.
Главком ВСУ сообщил, что проинформировал коллег о ситуации на фронте, в том числе на восточном направлении и вокруг Бахмута.
Он также обсуждал с ними военную помощь и подготовку украинских военных. "Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными", – написал Залужный.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, ключевой темой была оборона Бахмута.
Комментарии