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Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и сотрудничество

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 21:07
Залужный обсудил с топ-военными союзников положение на фронте и сотрудничество - Фото
Тони Радакин, Раймунд Анджейчак, Валерий Залужный и Кристофер Каволи (Фото - Telegram Головнокомандувач ЗСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с военачальниками из США, Великобритании, Польши и НАТО, на которой обсуждалось положение на фронте и продолжение сотрудничества в военной сфере. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Залужный написал, что рад был приветствовать  командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, начштаба Великобритании сэра Тони Радакина, главу генштаба Польши Раймунда Анджейчака и главу Группы содействия безопасности Украины Антонио А. Агуто.

Главком ВСУ сообщил, что проинформировал коллег о ситуации на фронте, в том числе на восточном направлении и вокруг Бахмута.

Он также обсуждал с ними военную помощь и подготовку украинских военных. "Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными", – написал Залужный.

Сергій Бережний
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