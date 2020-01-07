Украина запретит въезд блогеру Митрошиной из России - МВД

Фото: dpsu.gov.ua

У россиянка Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину, но после произошедшего вчера конфликта пограничники объявят ей о запрете въезда в будущем. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что Митрошина пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска, где во время проверки не установили, что она посещала временно оккупированный Крым. Поэтому она смогла въехать в Украину.

Также в МВД призвали тех, кто стал свидетелями неправомерных действий правоохранителей во время вчерашнего конфликта и располагает доказательствами, предоставить их правоохранителям для проведения соответствующих следственных действий.

В МВД поблагодарили граждан за активную общественную позицию и отстаивание государственных интересов.

Вчера, 6 января, Крым.Реалии сообщало, что российская блогер Митрошина, которая проводила в Киеве "встречу с подписчиками", назвала провокаторами участников гражданского движения Відсіч, которые спросили у нее: "Чей Крым?".

Между сторонниками блогера и членами Відсіч Леонидом Овчаренко и Алексеем Кальницким произошла потасовка.

Полиция задержала Овчаренко и Кальницкого – по словам правоохранителей "за мелкое хулиганство". В движении Відсіч утверждают, что их избили сторонники Митрошиной.

Митрошина в 2017 году разместила в Facebook пост в своей поездке в аннексированный Крым. Сейчас пост удален.

По данным Крым.Реалии, Митрошина – российский блогер, известна как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, сотрудничала с телеканалом Россия 1.

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