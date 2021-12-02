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Украина запросила дополнительное финансирование ЕС на фоне активности России на границах

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 08:01
Украина запросила дополнительное финансирование ЕС на фоне активности России на границах - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина запросила дополнительное финансирование у Европейского Союза на фоне активности войск России на границах. Об этом пишет Bloomberg.

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В издании отмечают, что Украина сталкивается с растущим военным и финансовым давлением из-за угрозы нового вторжения России.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – сообщил изданию Юрий Буца, правительственный уполномоченный по управлению госдолгом.

По данным издания, Еврокомиссия может предоставить Украине трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет работать параллельно с программой поддержки Международного валютного фонда. ЕС обсудит поддержку Украины с МВФ в ближайшие недели, пишут журналисты.

По словам Буцы, Украина уже начала переговоры с ЕС о размере и условиях нового кредитного пакета. Окончательная цифра будет зависеть от оценки дефицита государственного финансирования, но она, вероятно, превысит 1,2 млрд евро.

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Марк Сировой
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ЕС европейская комиссия вторжение финансирование юрий буца войска россии
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