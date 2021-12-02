Украина запросила дополнительное финансирование ЕС на фоне активности России на границах

Украина запросила дополнительное финансирование у Европейского Союза на фоне активности войск России на границах. Об этом пишет Bloomberg.

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В издании отмечают, что Украина сталкивается с растущим военным и финансовым давлением из-за угрозы нового вторжения России.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – сообщил изданию Юрий Буца, правительственный уполномоченный по управлению госдолгом.

По данным издания, Еврокомиссия может предоставить Украине трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет работать параллельно с программой поддержки Международного валютного фонда. ЕС обсудит поддержку Украины с МВФ в ближайшие недели, пишут журналисты.

По словам Буцы, Украина уже начала переговоры с ЕС о размере и условиях нового кредитного пакета. Окончательная цифра будет зависеть от оценки дефицита государственного финансирования, но она, вероятно, превысит 1,2 млрд евро.

25 октября Украина получила от Еврокомиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. 24 ноября она получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере $699 млн.

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Марк Сировой

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