Украина запросила дополнительное финансирование ЕС на фоне активности России на границах
Украина запросила дополнительное финансирование у Европейского Союза на фоне активности войск России на границах. Об этом пишет Bloomberg.
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В издании отмечают, что Украина сталкивается с растущим военным и финансовым давлением из-за угрозы нового вторжения России.
"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – сообщил изданию Юрий Буца, правительственный уполномоченный по управлению госдолгом.
По данным издания, Еврокомиссия может предоставить Украине трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет работать параллельно с программой поддержки Международного валютного фонда. ЕС обсудит поддержку Украины с МВФ в ближайшие недели, пишут журналисты.
По словам Буцы, Украина уже начала переговоры с ЕС о размере и условиях нового кредитного пакета. Окончательная цифра будет зависеть от оценки дефицита государственного финансирования, но она, вероятно, превысит 1,2 млрд евро.
- 25 октября Украина получила от Еврокомиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. 24 ноября она получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере $699 млн.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
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