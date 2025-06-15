Украина завершила этап репатриации погибших воинов железнодорожным транспортом – фото

Репатриация украинских защитников (Фото: СБУ)

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, предполагавший использование железной дороги. Это позволило в ускоренном режиме доставить тела погибших защитников Украины в учреждения в разных регионах, где будет проходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле.

Как сообщили в СБУ, представители Международного Комитета Красного Креста высоко оценили организацию возвращения тел погибших защитников Украины. По их словам, репатриация прошла с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ