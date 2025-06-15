Україна завершила етап репатріації загиблих воїнів залізничним транспортом – фото

Репатріація українських захисників (Фото: СБУ)

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі у Стамбулі.

Як повідомили в СБУ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста високо оцінили організацію повернення тіл полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ