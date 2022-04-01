Украине будет трудно, но во многом Путин уже проиграл – начштаба обороны Великобритании

Диктатор России Путин уже во многом проиграл и не достиг своих планов по захвату Украины, но ближайшие недели украинским силам обороны все еще будет очень трудно. Об этом сказал глава оборонного ведомства Великобритании – начальник штаба обороны, сэр Тони Радакин, передает BBC.

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По его словам, цель России захватить всю Украину "развалилась".

"Путин вовсе не является дальновидным двигателем событий, как он хочет, чтобы мы поверили, он навредил себе серией катастрофических ошибок", – сказал адмирал.

Радакин согласился с мнением, которое ранее высказали США, о том, что Путина "ввели в заблуждение" относительно эффективности вооруженных сил его страны.

Как отметил адмирал, Великобритания с "невероятной осторожностью" воспринимает заявления России об отводе войск от Киева, он также сказал, что есть признаки подготовки Кремля к сосредоточению усилий на востоке и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки отвода этих силы от Киева и отступления как в Россию, так и в Беларусь", – сказал Радакин.

Он продолжил: "Это само по себе является трудной эволюцией для России, потому что они делают это в условиях контакта, поэтому вооруженные силы Украины будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

Глава оборонного ведомства Великобритании предупредил, что ближайшие недели по-прежнему будут очень трудными для Украины, однако после этого добавил: "Но во многих отношениях Путин уже проиграл".

Наталия Медведева

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