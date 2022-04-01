UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине будет трудно, но во многом Путин уже проиграл – начштаба обороны Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 03:31
Украине будет трудно, но во многом Путин уже проиграл – начштаба обороны Великобритании - Фото
Сэр Тони Радакин (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Диктатор России Путин уже во многом проиграл и не достиг своих планов по захвату Украины, но ближайшие недели украинским силам обороны все еще будет очень трудно. Об этом сказал глава оборонного ведомства Великобритании – начальник штаба обороны, сэр Тони Радакин, передает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, цель России захватить всю Украину "развалилась".

"Путин вовсе не является дальновидным двигателем событий, как он хочет, чтобы мы поверили, он навредил себе серией катастрофических ошибок", – сказал адмирал.

Радакин согласился с мнением, которое ранее высказали США, о том, что Путина "ввели в заблуждение" относительно эффективности вооруженных сил его страны.

Как отметил адмирал, Великобритания с "невероятной осторожностью" воспринимает заявления России об отводе войск от Киева, он также сказал, что есть признаки подготовки Кремля к сосредоточению усилий на востоке и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки отвода этих силы от Киева и отступления как в Россию, так и в Беларусь", – сказал Радакин.

Он продолжил: "Это само по себе является трудной эволюцией для России, потому что они делают это в условиях контакта, поэтому вооруженные силы Украины будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

Глава оборонного ведомства Великобритании предупредил, что ближайшие недели по-прежнему будут очень трудными для Украины, однако после этого добавил: "Но во многих отношениях Путин уже проиграл".

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
тони радакин Великобритания война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 