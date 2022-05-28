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Украине нужны дальнобойные MLRS. Трудно воевать, когда тебя кроют с 70 км – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 19:37
Украине нужны дальнобойные MLRS. Трудно воевать, когда тебя кроют с 70 км – Подоляк - Фото
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных союзников "здесь и сейчас" предоставить Украине дальнобойное оружие, способное отвечать на российские обстрелы, которые осуществляются с расстояния 70 километров. Об этом он написал в Twitter.

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"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного тяжело воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", – заявил Подоляк.

  • 27 мая CNN сообщило, что администрация Джо Байдена готовится объявить о предоставлении Украине ракетных систем залпового огня. Сегодня об этом же написали Wall Street Journal и New York Time.
  • Американские РСЗО способны вести огонь на десятки километров дальше, чем любая нынешняя артиллерийская система, используемая Украиной.
  • У Украины уже более ста 155-мм гаубиц, поставленных США и их союзниками, но этих орудий недостаточно, чтобы компенсировать огромную огневую мощь, которую российские военные сосредоточили на Донбассе.
Андрей Водяный
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