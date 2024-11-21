"Украине нужно твое авто". По Франции появились псевдоукраинские надписи на машинах – фото

По данным правоохранителей, в ночь на 23 октября в Медоне было повреждено около 50 автомобилей, а в Монпелье – 47

Фото: Le Figaro

В октябре в нескольких городах Франции на машинах появились надписи "Украине нужен твой автомобиль". Полиция получила десятки жалоб от граждан, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление правоохранителей.

На кузовах машин на английском языке нанесен текст: "Украине нужен твой автомобиль!" Надписи сделаны желтой и голубой краской в одинаковом стиле. Полиция департамента Рона подтвердила, что начато расследование по статье "групповой вред".

Подобные инциденты зафиксированы в городах Виллербанн, Сен-Уан, Мэдон и Монпелье. По данным правоохранителей, в ночь на 23 октября в Медоне было повреждено около 50 автомобилей, а в Монпелье – 47.

Вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк, комментируя ситуацию в соцсетях, заявил, что за этими провокациями стоят российские агенты, стремящиеся создать видимость агрессивных действий со стороны украинского сообщества.

На улицах Италии этим летом появились сотни плакатов, на которых было написано "Россия нам не враг", а также изображены рукопожатия в цветах итальянского и русского флагов.