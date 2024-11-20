В Словении задержан мужчина, устроивший провокацию во время визита Зеленской

Елена Зеленская (Фото: X)

В словенской столице Любляне задержали мужчину, устроившего провокацию во время визита первой леди Елены Зеленской, выкрикивая пророссийские лозунги. Об этом пишет 24ur.com.

Зеленскую пригласил в Словению Алеш Мусар, муж президента страны.

В ходе визита Зеленская посетила Национальную и университетскую библиотеку в Любляне, где передала книги украинских авторов. У здания произошел инцидент – мужчина выкрикнул по-английски: "Война должна закончиться. Россия победит".

"На месте происшествия полицейские установили личность мужчины. Инцидент никому не угрожал. Полиция была проинформирована о протесте и приняла определенные оперативные меры в связи с этим", – рассказали в управлении полиции Любляны.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб прокомментировал инцидент, отметив, что "такое поведение неприемлемо в современном обществе".

19 ноября 2024 года Зеленская прибыла с визитом в Словению, где провела ряд встреч с педагогами, посетила украинскую школу и приняла участие в подписании меморандумов о медицинском партнерстве между больницами двух стран.