У Словенії затримали чоловіка, який влаштував провокацію під час візиту Зеленської
У словенській столиці Любляні затримали чоловіка, який влаштував провокацію під час візиту першої леді Олени Зеленської, вигукуючи проросійські гасла. Про це пише 24ur.com.
Зеленську запросив до Словенії Алеш Мусар, чоловік президентки країни.
Під час візиту Зеленська відвідала Національну та університетську бібліотеку в Любляні, де передала книги українських авторів. Біля будівлі стався інцидент – чоловік вигукнув англійською: "Війна повинна закінчитися. Росія переможе".
"На місці події поліціянти встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим", – розповіли в управлінні поліції Любляни.
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб прокоментував інцидент, зазначивши, що "така поведінка є неприйнятною у сучасному суспільстві".
- 19 листопада 2024 року Зеленська прибула з візитом до Словенії, де провела низку зустрічей з освітянами, відвідала українську школу та взяла участь у підписанні меморандумів про медичне партнерство між лікарнями двох країн.