У Словенії затримали чоловіка, який влаштував провокацію під час візиту Зеленської

Олена Зеленська (Фото: Х)

У словенській столиці Любляні затримали чоловіка, який влаштував провокацію під час візиту першої леді Олени Зеленської, вигукуючи проросійські гасла. Про це пише 24ur.com.

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Зеленську запросив до Словенії Алеш Мусар, чоловік президентки країни.

Під час візиту Зеленська відвідала Національну та університетську бібліотеку в Любляні, де передала книги українських авторів. Біля будівлі стався інцидент – чоловік вигукнув англійською: "Війна повинна закінчитися. Росія переможе".

"На місці події поліціянти встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим", – розповіли в управлінні поліції Любляни.

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб прокоментував інцидент, зазначивши, що "така поведінка є неприйнятною у сучасному суспільстві".

19 листопада 2024 року Зеленська прибула з візитом до Словенії, де провела низку зустрічей з освітянами, відвідала українську школу та взяла участь у підписанні меморандумів про медичне партнерство між лікарнями двох країн.