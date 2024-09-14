"Россия нам не враг". По всей Италии этим летом развешивали пророссийские плакаты – фото

"Прекратите тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. Мы стремимся к миру и отвергаем войну", – говорится на некоторых плакатах

Пророссийский плакат в Италии (Фото: CNN)

На улицах Италии этим летом появились сотни плакатов, на которых было написано "Россия нам не враг", а также изображены рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. Об этом сообщает CNN.

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Некоторые плакаты также содержат надпись: "Прекратите тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. Мы стремимся к миру и отвергаем войну."

Ответственность за эти плакаты взяла группа Sovranita Popolare. Как сообщается, плакаты, впервые появившиеся на севере Италии в июне, а затем замеченные в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах южной Калабрии, были финансированы ассоциациями, созданными в знак протеста против закрытия магазинов в стране.

Посольство Украины в Италии написало в соцсети X: "Мы очень озабочены дерзостью российской пропаганды в Вечном городе".

Фото: Посольство Украины в Италии.

Как сообщает CNN, реакция на плакаты была неодинаковой в разных регионах. В некоторых местах их сняли представители местных властей, в то время как в других они остались на месте до истечения срока оплаты.

В Риме мэрия выразила недовольство плакатами из-за того, что на них изображены как название города, так и его официальный символ. Она издала распоряжение местной полиции и владеющей билбордами в городе рекламной компании о необходимости снять все такие плакаты.

Sovranita Popolare, в свою очередь, опубликовала статью, в которой подтвердила свое участие в кампании и процитировала статью 11 итальянской конституции, которая говорит об "отказе Италии от войны как инструменте агрессии и как средстве разрешения международных конфликтов".

Группа также отметила, что с момента вторжения России в Украину политики, лидеры, партии, правительство и союзническая пресса "разжигают страх среди итальянских граждан, якобы враг уже близок к вторжению в Европу".

21 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что россияне готовят новые пропагандистские операции против Украины в странах Евросоюза, в Италии уже тогда проводились "мощные информационные мероприятия".

Италия занимает достаточно проукраинскую позицию. В частности, в начале августа Министр обороны Италии Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине.

В то же время, Рим регулярно заявляет, что "не станет участником российско-украинской войны". Это прослеживается, по крайней мере, в его отказе предоставить Украине возможность бить итальянским оружием по РФ.

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