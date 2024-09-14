"Росія нам не ворог". По всій Італії цього літа розвішували проросійські плакати – фото
На вулицях Італії цього літа з'явилися сотні плакатів, на яких було написано "Росія нам не ворог", а також зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів. Про це повідомляє CNN.
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Деякі плакати також містять напис: "Припиніть витрачати гроші на зброю для України та Ізраїлю. Ми прагнемо миру і відкидаємо війну."
Відповідальність за ці плакати взяла на себе група Sovranita Popolare. Як повідомляється, плакати, які вперше з'явилися на півночі Італії в червні, а потім були помічені у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної Калабрії, були фінансовані асоціаціями, створеними на знак протесту проти закриття магазинів у країні.
Посольство України в Італії написало у соцмережі X: "Ми дуже стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті".
Як повідомляє CNN, реакція на плакати була неоднаковою в різних регіонах. У деяких місцях їх зняли представники місцевої влади, тоді як в інших вони залишилися на місці до закінчення терміну оплати.
У Римі мерія висловила невдоволення плакатами через те, що на них були зображені як назва міста, так і його офіційний символ. Вона видала розпорядження місцевій поліції та рекламній компанії, що володіє білбордами в місті, про необхідність зняти всі такі плакати.
Sovranita Popolare, своєю чергою, опублікувала статтю, в якій підтвердила свою участь у кампанії та процитувала статтю 11 італійської конституції, яка говорить про "відмову Італії від війни як інструменту агресії та як засобу вирішення міжнародних конфліктів".
Група також зазначила, що з моменту вторгнення Росії в Україну політики, лідери, партії, уряд і союзницька преса "розпалюють страх серед італійських громадян, нібито ворог вже близький до вторгнення в Європу".
21 серпня представник ГУР Вадим Скібіцький казав, що росіяни готують нові пропагандистські операції проти України в країнах Євросоюзу, в Італії вже тоді проводилися "потужні інформаційні заходи".
- Італія займає доволі проукраїнську позицію. Зокрема, на початку серпня міністр оборони Італії Крозетто закликав країни Заходу використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні.
- Водночас Рим регулярно заявляє, що "не стане учасником російсько-української війни". Це прослідковується принаймні в його відмові надати Україні можливість бити італійською зброєю по РФ.
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