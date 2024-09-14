"Росія нам не ворог". По всій Італії цього літа розвішували проросійські плакати – фото

"Припиніть витрачати гроші на зброю для України та Ізраїлю. Ми прагнемо миру і відкидаємо війну", – йдеться на деяких плакатах

Проросійський плакат в Італії (Фото: CNN)

На вулицях Італії цього літа з'явилися сотні плакатів, на яких було написано "Росія нам не ворог", а також зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів. Про це повідомляє CNN.

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Деякі плакати також містять напис: "Припиніть витрачати гроші на зброю для України та Ізраїлю. Ми прагнемо миру і відкидаємо війну."

Відповідальність за ці плакати взяла на себе група Sovranita Popolare. Як повідомляється, плакати, які вперше з'явилися на півночі Італії в червні, а потім були помічені у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної Калабрії, були фінансовані асоціаціями, створеними на знак протесту проти закриття магазинів у країні.

Посольство України в Італії написало у соцмережі X: "Ми дуже стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті".

Фото: Посольство України в Італії

Як повідомляє CNN, реакція на плакати була неоднаковою в різних регіонах. У деяких місцях їх зняли представники місцевої влади, тоді як в інших вони залишилися на місці до закінчення терміну оплати.

У Римі мерія висловила невдоволення плакатами через те, що на них були зображені як назва міста, так і його офіційний символ. Вона видала розпорядження місцевій поліції та рекламній компанії, що володіє білбордами в місті, про необхідність зняти всі такі плакати.

Sovranita Popolare, своєю чергою, опублікувала статтю, в якій підтвердила свою участь у кампанії та процитувала статтю 11 італійської конституції, яка говорить про "відмову Італії від війни як інструменту агресії та як засобу вирішення міжнародних конфліктів".

Група також зазначила, що з моменту вторгнення Росії в Україну політики, лідери, партії, уряд і союзницька преса "розпалюють страх серед італійських громадян, нібито ворог вже близький до вторгнення в Європу".

21 серпня представник ГУР Вадим Скібіцький казав, що росіяни готують нові пропагандистські операції проти України в країнах Євросоюзу, в Італії вже тоді проводилися "потужні інформаційні заходи".

Італія займає доволі проукраїнську позицію. Зокрема, на початку серпня міністр оборони Італії Крозетто закликав країни Заходу використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні.

Водночас Рим регулярно заявляє, що "не стане учасником російсько-української війни". Це прослідковується принаймні в його відмові надати Україні можливість бити італійською зброєю по РФ.

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