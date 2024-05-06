Міністр оборони Італії закликав використовувати дипломатію заради досягнення миру в Україні

Гвідо Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що санкції можуть зупинити російську агресію

Гвідо Крозетто (Фото: EPA)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав країни Заходу використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні. Його цитує газета Il Messaggero.

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За словами міністра, економічні санкції проти РФ "провалилися", тому Заходу необхідно докладати більше зусиль для дипломатичного врегулювання розв'язаної Росією війни в Україні. Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити російську агресію, але він переоцінив свій економічний вплив у світі.

"Натомість єдиний спосіб вирішити цю кризу – це залучити всіх, спочатку [для досягнення] перемир'я, а потім миру", – заявив глава оборонного відомства Італії.

У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися".

"Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", – наголосив він.

Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".

Також міністр оборони Італії сказав, що якщо російські війська захоплять Київ, це "неминуче призведе до зіткнення з іншими державами, які не приймуть російські танки на своїх кордонах".

15 квітня президент Польщі Дуда сказав, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає. За його словами, Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

30 квітня держсекретар Сполучених Штатів Блінкен заявив, що якщо РФ продемонструє бажання вести мирні переговори, США точно "будуть там".

2 травня представник ГУР Скібіцький заявив, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою самотужки, проте змістовні переговори між Києвом і Москвою вважає можливими не раніше другої половини 2025 року.

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