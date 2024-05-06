Министр обороны Италии призвал использовать дипломатию для достижения мира в Украине

Гвидо Крозетто отметил, что Запад ошибочно полагал, что санкции могут остановить российскую агрессию

Гвидо Крозетто (Фото: EPA)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине. Его цитирует газета Il Messaggero.

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По словам министра, экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий по дипломатическому урегулированию развязанной Россией войны в Украине. Крозетто отметил, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить российскую агрессию, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого единственный способ решить этот кризис – это привлечь всех, сначала [для достижения] перемирия, а затем мира", – заявил глава оборонного ведомства Италии.

В ответ на возражение журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".

"Мы не должны отказываться от какого-либо возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", – подчеркнул он.

Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий достижения перемирия и мира".

Также министр обороны Италии сказал, что если российские войска захватят Киев, это "неизбежно приведет к столкновению с другими государствами, которые не примут российские танки на своих границах".

15 апреля президент Польши Дуда сказал, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет. По его словам, Киев имеет жесткую позицию по поводу победы в войне.

30 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен заявил, что если РФ продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там".

2 мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя своими силами, однако содержательные переговоры между Киевом и Москвой считает возможными не раньше второй половины 2025 года.

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