"Ми не воюємо з Москвою". Італія не дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

Антоніо Таяні (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії, позиція Мілана у цьому питанні не змінилася. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив перед початком засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі, передає газета Corriere Della Sera.

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Міністр заявив, що Мілан не змінив позицію, яка не дозволяє Києву використовувати зброю, надіслану Італією, для завдавання ударів по цілях на території Росії.

"Але ми не воюємо з Москвою. Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили переважно оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею SAMP-T, яка є оборонною і не може використовуватись на території Росії", – сказав Таяні.

Він повторив, що НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання своєї зброї лише на території України.

6 травня міністр оборони Італії Крозетто закликав країни Заходу використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні.

27 травня Мелоні сказала, що вважає удари західною зброєю по РФ "контрпродуктивними".

30 травня Таяні заявив, що Італія не надаватиме дозвіл ЗСУ використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території.

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