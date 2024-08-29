"Ми не воюємо з Москвою". Італія не дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії
Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії, позиція Мілана у цьому питанні не змінилася. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив перед початком засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі, передає газета Corriere Della Sera.
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Міністр заявив, що Мілан не змінив позицію, яка не дозволяє Києву використовувати зброю, надіслану Італією, для завдавання ударів по цілях на території Росії.
"Але ми не воюємо з Москвою. Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили переважно оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею SAMP-T, яка є оборонною і не може використовуватись на території Росії", – сказав Таяні.
Він повторив, що НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання своєї зброї лише на території України.
- 6 травня міністр оборони Італії Крозетто закликав країни Заходу використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні.
- 27 травня Мелоні сказала, що вважає удари західною зброєю по РФ "контрпродуктивними".
- 30 травня Таяні заявив, що Італія не надаватиме дозвіл ЗСУ використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території.
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