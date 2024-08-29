Боррель: Українці мають націлюватися на місця, звідки Росія бомбить їх

Жозеп Боррель заявив, що обмеження потрібно зняти відповідно до норм міжнародного права

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав не обмежувати Україну у використанні західної зброї для завдання ударів по території Росії. З такою заявою глава європейської дипломатії виступив разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на неформальному засіданні очільників МЗС країн-членів ЄС, його слова наводить агентство The Associated Press.

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За словами Борреля, обмеження на застосування Україною західної зброї для ударів по російських військових об’єктах потрібно зняти відповідно до норм міжнародного права.

"Українці мають націлюватися на місця, звідки Росія бомбить Україну. Інакше ця зброя марна", – наголосив він.

Водночас Боррель засудив атаки Росії на цивільних людей та українську інфраструктуру.

"Росія хоче розбомбити європейську країну до повної капітуляції", – сказав він.

Кулеба, своєю чергою, сказав, що прихильники України будуть звинувачувати тільки себе, якщо Росія переможе у війні.

"Успіх Росії залежить від одного: від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення. Якщо рішення ухвалюються, Україна успішна на місцях. Якщо ні, то не нарікайте на Україну, нарікайте на себе", – додав він.

Очільник МЗС закликав надати Україні дозвіл завдавати ударів по Росії.

"Якщо нам буде поставлено достатню кількість ракет, якщо нам дозволять завдавати ударів, ми значно зменшимо здатність Росії шкодити нашій критичній інфраструктурі та покращимо ситуацію наших сил на землі", – сказав він.

Кулеба також закликав Захід виконати обіцянки швидко надіслати військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони.

У червні The Washinghton Post писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.

19 серпня Зеленський заявив, що якби партнери зняли обмеження на застосування далекобійної зброї, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння.

CNN повідомило, що Єрмак і Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб спробувати переконати Білий дім скасувати обмеження на далекобійні удари по Росії.

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