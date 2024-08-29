Умєров та Єрмак відвідають США: проситимуть зняти обмеження на далекобійні удари – CNN

Вони нададуть адміністрації Байдена список цілей у Росії під час особистих зустрічей, намагаючись підштовхнути Вашингтон зняти обмеження

Рустем Умєров і Ллойд Остін (Фото: Facebook-акаунт Умєрова)

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб спробувати переконати Білий дім скасувати обмеження на далекобійні удари по території Росії. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного українського депутата.

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За його словами, двоє високопосадовців нададуть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей у Росії під час особистих зустрічей цього тижня, намагаючись підштовхнути Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви.

"Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України", – сказав співрозмовник CNN.

У п'ятницю, 30 серпня, Умєров зустрінеться з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, розповіли CNN американські офіційні особи. З ким зустрінеться Єрмак — невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона він зустрічався з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, пишуть журналісти.

"Ми вважаємо удари американською зброєю вглиб російської території не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території біля кордону. Це є територією Росії, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", – додав нардеп.

Раніше США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по російських силах біля кордону, оскільки Київ захищався від транскордонних атак. У травні Росія розпочала новий наступ у Харківській області, але після захоплення деяких нових територій Україна змогла сповільнити просування російських військ, зокрема, оскільки Білий дім пом’якшив деякі обмеження на використання зброї США, йдеться у матеріалі.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, що включає Курську область РФ.

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