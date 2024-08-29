Умеров и Ермак посетят США: будут просить снять ограничения на дальнобойные удары – CNN

Они предоставят администрации Байдена список целей в России во время личных встреч, пытаясь подтолкнуть Вашингтон снять ограничения

Рустем Умеров и Ллойд Остин (Фото: Facebook-аккаунт Умерова)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, чтобы попытаться убедить Белый дом отменить ограничения на дальнобойные удары по территории России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского депутата.

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По его словам, двое чиновников предоставят администрации президента США Джо Байдена список целей в России во время личных встреч на этой неделе, пытаясь подтолкнуть Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против Москвы.

"Они дадут список первоочередных целей, без которых сложно будет изменить ход войны в пользу Украины", – сказал собеседник CNN.

В пятницу, 30 августа, Умеров встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, рассказали CNN американские официальные лица. С кем встретится Ермак — неизвестно. Во время предыдущих визитов в Вашингтон он встречался с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишут журналисты.

"Мы считаем удары американским оружием вглубь российской территории не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории у границы. Это территория России, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", – добавил нардеп.

Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским силам у границы, поскольку Киев защищался от трансграничных атак. В мае Россия начала новое наступление в Харьковской области, но после захвата некоторых новых территорий Украина смогла замедлить продвижение российских войск, в частности, поскольку Белый дом смягчил некоторые ограничения использования оружия США, говорится в материале.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включающего Курскую область РФ.

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