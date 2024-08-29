Боррель: Украинцы должны нацеливаться на места, откуда Россия бомбит их

Жозеп Боррель заявил, что ограничения следует снять в соответствии с нормами международного права

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России. С таким заявлением глава европейской дипломатии выступил вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на неформальном заседании глав МИД стран-членов ЕС, его слова приводит агентство The Associated Press.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам Борреля, ограничения на применение Украиной западного оружия для ударов по российским военным объектам следует снять в соответствии с нормами международного права.

"Украинцы должны нацеливаться на места, откуда Россия бомбит Украину. Иначе это оружие бесполезно", — подчеркнул он.

В то же время Боррель осудил атаки России на гражданских людей и украинскую инфраструктуру.

"Россия хочет разбомбить европейскую страну до полной капитуляции", – сказал он.

Кулеба, в свою очередь, сказал, что сторонники Украины будут обвинять только себя, если Россия победит в войне.

"Успех России зависит от одного: от готовности партнеров принимать смелые решения. Если решения принимаются, Украина успешна на местах. Если нет, то не сетуйте на Украину, сетуйте на себя", — добавил он.

Глава МИД призвал предоставить Украине разрешение наносить удары по России.

"Если нам будет поставлено достаточное количество ракет, если нам разрешат наносить удары, мы значительно снизим способность России вредить нашей критической инфраструктуре и улучшим ситуацию для наших сил на земле", – сказал он.

Кулеба также призвал Запад выполнить обещания быстро направить военную помощь, в том числе системы противовоздушной обороны.

В июне The Washinghton Post писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.

19 августа Зеленский заявил, что если бы партнеры сняли ограничения на применение дальнобойного оружия, то украинским военным не пришлось бы заходить на территорию РФ для защиты приграничных районов.

CNN сообщило, что Ермак и Умеров встретятся с официальными лицами США, чтобы попытаться убедить Белый дом отменить ограничения на дальнобойные удары по России.

Читайте также: Зеленский: Должны закончить войну на наших условиях, нужно решение партнеров по дальнобойным ударам