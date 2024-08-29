"Мы не воюем с Москвой". Италия не разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

Антонио Таяни (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Италия не позволит Украине наносить удары переданным оружием по территории России, позиция Милана в этом вопросе не изменилась. Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил перед заседанием глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе, передает газета Corriere Della Sera.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Министр заявил, что Милан не изменил позицию, не позволяющую Киеву использовать оружие, направленное Италией, для нанесения ударов по целям на территории России.

"Но мы не воюем с Москвой. Каждая страна решает для себя. Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею SAMP-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории России", – сказал Таяни.

Он повторил, что НАТО не воюет с Россией, поэтому Италия остается на позиции использования своего оружия только на территории Украины.

6 мая министр обороны Италии Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине.

27 мая Мелони сказала, что считает удары западным оружием по РФ "контрпродуктивными".

30 мая Таяни заявил, что Италия не будет давать разрешение ВСУ использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории.

Читайте также: Боррель: Украинцы должны нацеливаться на места, откуда Россия бомбит их