"Мы не воюем с Москвой". Италия не разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ
Италия не позволит Украине наносить удары переданным оружием по территории России, позиция Милана в этом вопросе не изменилась. Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил перед заседанием глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе, передает газета Corriere Della Sera.
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Министр заявил, что Милан не изменил позицию, не позволяющую Киеву использовать оружие, направленное Италией, для нанесения ударов по целям на территории России.
"Но мы не воюем с Москвой. Каждая страна решает для себя. Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею SAMP-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории России", – сказал Таяни.
Он повторил, что НАТО не воюет с Россией, поэтому Италия остается на позиции использования своего оружия только на территории Украины.
- 6 мая министр обороны Италии Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине.
- 27 мая Мелони сказала, что считает удары западным оружием по РФ "контрпродуктивными".
- 30 мая Таяни заявил, что Италия не будет давать разрешение ВСУ использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории.
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