"Україні потрібне твоє авто". Францією ширяться псевдоукраїнські написи на машинах – фото

За даними правоохоронців, у ніч проти 23 жовтня в Медоні було пошкоджено близько 50 автомобілів, а в Монпельє – 47

Фото: Le Figaro

У жовтні в кількох містах Франції на автівках з'явилися написи "Україні потрібен твій автомобіль". Поліція отримала десятки скарг від громадян, повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву правоохоронців.

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На кузовах машин англійською мовою нанесено текст: "Україні потрібен твій автомобіль!". Написи зроблені жовтою та блакитною фарбою в однаковому стилі. Поліція департаменту Рона підтвердила, що розпочато розслідування за статтею "групова шкода".

Подібні інциденти зафіксовано в містах Віллербанн, Сен-Уан, Медон і Монпельє. За даними правоохоронців, у ніч проти 23 жовтня в Медоні було пошкоджено близько 50 автомобілів, а в Монпельє – 47.

Віцепрезидент Союзу українців у Франції Володимир Когутяк, коментуючи ситуацію в соцмережах, заявив, що за цими провокаціями стоять російські агенти, які прагнуть створити видимість агресивних дій з боку української спільноти.

На вулицях Італії цього літа з'явилися сотні плакатів, на яких було написано "Росія нам не ворог", а також зображено рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів.