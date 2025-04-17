Украине следует усиливать оборону, потому что защита от НАТО призрачная – аналитик Форман

Киев должен вооружаться и усиливать оборону, идя в ЕС, а не рассчитывать на вступление в Альянс, сказал британский аналитик

Британский дипломат Джон Форман (Фото: Джона Формана)

Для Украины более открыт путь в Евросоюз, чем в НАТО. Это зависит от украинцев, примут ли они сложный путь в Альянс или остановятся на каком-то этапе, чтобы идти по европейскому пути, перевооружаясь. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал британский дипломат и аналитик безопасности Джон Форман.

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Он отметил, что в Европе нет консенсуса относительно места Украины. Некоторые нации колеблются, рисковать ли столкновением с Россией, ведь видят за последние три года, к чему готов российский диктатор Владимир Путин из-за Украины.

Но, подчеркнул Форман, несмотря на российскую угрозу, есть еще европейцы, которые не видят Украину в НАТО и в европейской архитектуре безопасности.

Аналитик назвал это ошибкой, ведь это вносит вклад в нестабильность Восточной Европы.

Он согласился, что некоторые страны не понимают угрозу России для их собственной безопасности.

"Когда-то в отношении России было много оптимизма в Европе, приятия желаемого за действительное, будто это нормальная страна, с которой можно вести бизнес. Мышление у людей инертное. В этих странах считают, что россияне думают о мире так же, как они, желают взаимовыгодных отношений", – сказал аналитик.

Однако он подчеркнул, что это не так, потому что Россия видит мир, "как игру с нулевой суммой, где есть победители и проигравшие".

"Москва хочет, чтобы Европа проиграла. Хочет восстановить гегемонию вокруг своей периферии, подорвать НАТО и ЕС, выбросить США из Европы, стать сторожевым псом Восточной Европы", – добавил Форман.