Україні слід посилювати оборону та озброюватись, бо захист від НАТО примарний – аналітик Форман

Київ має озброюватись і посилювати оборону, йдучи в ЄС, а не розраховувати на вступ в Альянс, сказав британський аналітик

Британський дипломат Джон Форман (Фото: Джона Формана)

Шлях до Євросоюзу для України значно відкритіший, ніж до НАТО. Це залежить від українців, чи приймуть вони складну дорогу до Альянсу, чи зупиняться на якомусь етапі, щоб йти європейським шляхом, переозброюючись. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив британський дипломат і безпековий аналітик Джон Форман.

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Він зазначив, що в Європі немає консенсусу щодо місця України. Деякі нації вагаються, чи ризикувати зіткненням із Росією, адже бачать останні три роки, на що готовий російський диктатор Володимир Путін через Україну.

Але, наголосив Форман, попри російську загрозу, ще є європейці, які не бачать Україну в НАТО та європейській архітектурі безпеки.

Аналітик назвав це помилкою, адже це робить внесок у нестабільність Східної Європи.

Він погодився, що деякі країни не розуміють загрози Росії для їх власної безпеки.

"Колись щодо Росії було забагато оптимізму в Європі, видавання бажаного за дійсне, ніби це нормальна країна, з якою можна вести бізнес. Мислення в людей інертне. У цих країнах вважають, що росіяни думають про світ так само, як вони, що хочуть взаємовигідних відносин", – сказав аналітик.

Однак він наголосив, що це не так, тому що Росія бачить світ, "як гру з нульовою сумою, де є переможці та переможені".

"Москва хоче, щоб Європа програла. Хоче відновити гегемонію навколо своєї периферії, підірвати НАТО і ЄС, викинути США з Європи, стати сторожовим псом Східної Європи", – додав Форман.