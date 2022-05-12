Украинка покорила Эверест. На вершине развевается флаг Украины

Сегодня, 12 мая, украинка Антонина Самойлова покорила Эверест - 8 848 метров. Вместе с ней поднялся альпинист из Литвы Станислав Васиняускас. Они подняли на самой высокой вершине флаг Украины. Об этом сообщил в Facebook предприниматель Илья Кенигштейн.

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"Я знаю, что каждый из них поднял на вершине флаг Украины. И я этим очень горжусь. В данный момент оба находятся на пути вниз в районе 2 лагеря. Восхождение считается завершенным, когда альпинист не только поднялся на вершину, но и спустился с нее", – написал Кенигштейн.

По его словам, Самойлова – единственная украинка на Эвересте в этом сезоне.

Предприниматель подчеркнул, что в этой экспедиции также должны были участвовать и другие украинские альпинисты, в том числе и он. Участие в экспедиции они отменили из-за войны в Украине, но попросили поднять на вершине украинский флаг.

"Мы обязательно пойдём на Эверест в следующем году. Наш Эверест сейчас – это победа Украины над силами зла", – подытожил Кенигштейн.

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Яна Катасонова

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