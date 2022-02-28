Украинская делегация прибыла для переговоров с РФ. В составе – Арахамия и Резников
28.02.2022, 10:51
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Украинская делегация приехала к месту украинско-беларуской границы, чтобы поучаствовать в переговорах с представителями РФ. Об этом сообщают в Офисе Президента.
Состав делегации таков:
- глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия,
- министр обороны Украины Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
- первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
На переговорах собираются решить вопрос – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
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