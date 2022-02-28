Украинская делегация прибыла для переговоров с РФ. В составе – Арахамия и Резников

Украинская делегация приехала к месту украинско-беларуской границы, чтобы поучаствовать в переговорах с представителями РФ. Об этом сообщают в Офисе Президента.

Состав делегации таков:

глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия,

министр обороны Украины Алексей Резников,

советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,

первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,

народный депутат Рустем Умеров,

заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

На переговорах собираются решить вопрос – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Ольга Модіна

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