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Украинская делегация прибыла для переговоров с РФ. В составе – Арахамия и Резников

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 10:51
Украинская делегация прибыла для переговоров с РФ. В составе – Арахамия и Резников - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украинская делегация приехала к месту украинско-беларуской границы, чтобы поучаствовать в переговорах с представителями РФ. Об этом сообщают в Офисе Президента.

Состав делегации таков:

  • глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия,
  • министр обороны Украины Алексей Резников,
  • советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
  • первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

На переговорах собираются решить вопрос – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Ольга Модіна
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