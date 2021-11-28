UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская делегация в ТКГ осудила видео Бутусова

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 21:38
Украинская делегация в ТКГ осудила видео Бутусова - Фото
Скриншот с видео

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу мирное урегулирование на Донбассе, жизнь украинских воинов и информационную безопасность Украины. Об этом сообщает пресс-служба делегации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о публикации в Facebook журналистом Юрием Бутусовым видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. При этом дата и место съемки не указаны, отметили в украинской делегации в ТКГ.

Там считают, что Российская Федерация "ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений".

В делегации убеждены, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные силы.

"В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах", – сказано в сообщении.

Представители Украины в ТКГ считают, что видео Бутусова "повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на опережение для прикрытия собственных преступлений".

В делегации подчеркнули, что ВСУ неукоснительно соблюдают минские договоренности и не применяют средства поражения калибром более 100 мм.

Украинская делегация в ТКГ осудила видео Бутусова
  • 27 ноября Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором он со словами "за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам — огонь" стреляет из гаубицы. Журналист написал, что видео было снято давно на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.
  • В Минобороны осудили публикацию видео. Госбюро расследований открыло уголовное дело по статьям 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс юрий бутусов ткг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 