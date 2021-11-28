Украинская делегация в ТКГ осудила видео Бутусова

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу мирное урегулирование на Донбассе, жизнь украинских воинов и информационную безопасность Украины. Об этом сообщает пресс-служба делегации.

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Речь идет о публикации в Facebook журналистом Юрием Бутусовым видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. При этом дата и место съемки не указаны, отметили в украинской делегации в ТКГ.

Там считают, что Российская Федерация "ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений".

В делегации убеждены, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные силы.

"В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах", – сказано в сообщении.

Представители Украины в ТКГ считают, что видео Бутусова "повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на опережение для прикрытия собственных преступлений".

В делегации подчеркнули, что ВСУ неукоснительно соблюдают минские договоренности и не применяют средства поражения калибром более 100 мм.

27 ноября Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором он со словами "за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам — огонь" стреляет из гаубицы. Журналист написал, что видео было снято давно на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

В Минобороны осудили публикацию видео. Госбюро расследований открыло уголовное дело по статьям 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.

Вадим Ребрина

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