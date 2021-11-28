Журналист Бутусов выложил видео с выстрелом из гаубицы. Против него открыли дело

Госбюро расследований открыло уголовное дело для проверки видео выстрела из гаубицы, которое опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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27 ноября Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором он со словами "за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам — огонь" стреляет из гаубицы.

Журналист написал, что видео было снято давно на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое слово ко дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – написал Бутусов.

В Минобороны раскритиковали действия журналиста.

"На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений", – пишет пресс-служба ведомства.

Там считают, что пост Бутусова может быть использован "как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках".

В ГБР сообщили, что следователи изучают видео Бутусова в рамках начатого уголовного производства.

Там считают, что обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украины и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину.

В ГБР уточнили, что дело открыто по статьям 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.

26 ноября президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Во время ответа на вопрос Бутусова президент вступил в полемику с журналистом, заявив, что на его совести жизни людей, потому что Бутусов обнародовал первое применение украинскими военными ударного дрона Bayraktar на Донбассе. "После этого сколько на нас было атак и бомб, сброшенных дронами", – сказал Зеленский. Также он возмутился тем, что Бутусов "сливал информацию" от экс-главы военной разведки Василия Бурбы, а его "совладелец или спонсор" – из cанкционного списка контрабандистов СНБО.

Бутусов сказал, что подаст на президента в суд.

Вадим Ребрина

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