Украинская ПВО ночью уничтожила два российских истребителя СУ-35С

Сегодня ночью в результате воздушного боя в Киевской области были уничтожены два российских истребителя Су-35С. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВС Украины.

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"Ночью в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены", – говорится в сообщении.

Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29, пилота ищут, – добавили в пресс-службе.

"Да, сегодня враг превосходит в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные силы делают все возможное, чтобы защитить украинское небо от враждебного присутствия", – отмечают в службе по связям с общественностью Воздушных сил.

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Валерия Кондратова

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