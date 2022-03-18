Украинская ПВО за сутки сбила 14 целей, в том числе семь российских самолетов

Украинская противовоздушная оборона за сутки сбила 14 целей, в том числе семь самолетов армии России. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Украинские истребители провели в небе несколько боев и поразили две цели, предварительно – истребитель и штурмовик ВКС РФ. Также авиация ВС ВСУ била по колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российской армии.

Зенитные ракетные войска отчитались о пяти сбитых самолетах, их тип устанавливается. Также ПВО уничтожила три беспилотника, три крылатые ракеты и один вертолет войск РФ.

Итого за сутки ВС ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 вражеских целей:

– семь самолетов;

– один вертолет;

– три БПЛА;

– три крылатые ракеты.

Марк Сировой

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