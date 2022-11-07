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Украинская система ПВО уникальна, она создана из всего, что у нас есть – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 14:03
Украинская система ПВО уникальна, она создана из всего, что у нас есть – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали из всех доступных средств. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

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Спикер Воздушных сил отметил, что защитить Украину от вражеских обстрелов очень трудно.

По его словам, это связано с несколькими причинам: территория страны большая, Россия с самого начала атаковала украинскую авиацию и ПВО и продолжает пытаться это делать, используя все виды разведки.

Чтобы решить задачи по противовоздушной обороне, Украина создала уникальную систему.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны – это создание из всего, что мы имеем", – сказал Игнат и рассказал подробности. 

В украинскую систему ПВО входят:

- переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех Сил обороны, не только в Воздушных силах;

- мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, расставленные на опасных направлениях по всей территории Украины;

- истребительная авиация, используемая для перехвата дронов и крылатых ракет;

- зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают большие города и важные государственные объекты.

"Сил и средств, которые есть у нас сегодня, для защиты неба недостаточно. Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно современными", – сказал спикер Воздушных сил.

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Наталія Медведєва
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война пво воздушные силы Юрий Игнат
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