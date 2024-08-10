Украинская спортсменка Коляденко завоевала серебряную медаль в вольной борьбе

Ирина Коляденко и Сакура Мотоки (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Париже.

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В финале 25-летняя украинка уступила визави из Японии Сакуре Мотоки со счетом 1:12.

На олимпиаде в Токио 2020-го Коляденко завоевала бронзу.

Теперь у Украины пять серебряных медалей, а еще три золотые и четыре бронзовые. Страна с 12 наградами занимает 20-е место в медальной таблице Олимпиады.

Ирина Коляденко и Сакура Мотоки (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Ранее в субботу сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов к России – такая надпись была в информации о месте рождения гимнастки Марии Высочанской, которая представляла Украину на Олимпиаде.

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