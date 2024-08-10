Українська спортсменка Коляденко виборола срібну медаль у вільній боротьбі
Українська спортсменка Ірина Коляденко виборола срібну медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді в Парижі.
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У фіналі 25-річна українка поступилася візаві з Японії Сакурі Мотокі з рахунком 1:12.
На олімпіаді в Токіо 2020-го Коляденко виборола бронзу.
Тепер в України п'ять срібних медалей, а ще три золоті та чотири бронзові. Країна з 12 нагородами посідає 20 місце у медальній таблиці Олімпіади.
- Раніше у суботу сайт Eurosport "приписав" українське місто Львів до Росії – такий напис був в інформації про місце народження гімнастки Марії Височанської, яка представляла Україну на Олімпіаді.
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