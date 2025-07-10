Украинские беженцы вложили в чешскую экономику больше, чем получили помощи – BIS

В Чехии проживает до 400 000 украинцев, бежавших от войны

Украинцы в Праге (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Украинцы, переехавшие в Чехию с февраля 2022 года, вложили в экономику страны больше, чем получили помощи. Об этом сообщает чешская Служба безопасности и информации (BIS) в своем ежегодном отчете.

По данным BIS, по состоянию на конец 2024 года в Чешской Республике проживало более 390 000 украинцев с временным статусом защиты.

"Граждане Украины продолжают интегрироваться в общество, их экономический вклад уже превысил объем финансовой поддержки и социальных выплат, полученных ими от чешского правительства с начала войны", – отметили в Службе.

Также отмечается, что присутствие украинцев в Чехии не оказало негативного влияния на уровень преступности в стране. Кроме того, у BIS не было информации о причастности украинцев к незаконной торговле оружием.

В то же время Служба безопасности прогнозирует, что с окончанием войны незаконная торговля оружием и военными материалами из Украины может стать новым рискованным явлением.