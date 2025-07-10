Украинские беженцы вложили в чешскую экономику больше, чем получили помощи – BIS
Украинцы, переехавшие в Чехию с февраля 2022 года, вложили в экономику страны больше, чем получили помощи. Об этом сообщает чешская Служба безопасности и информации (BIS) в своем ежегодном отчете.
По данным BIS, по состоянию на конец 2024 года в Чешской Республике проживало более 390 000 украинцев с временным статусом защиты.
"Граждане Украины продолжают интегрироваться в общество, их экономический вклад уже превысил объем финансовой поддержки и социальных выплат, полученных ими от чешского правительства с начала войны", – отметили в Службе.
Также отмечается, что присутствие украинцев в Чехии не оказало негативного влияния на уровень преступности в стране. Кроме того, у BIS не было информации о причастности украинцев к незаконной торговле оружием.
В то же время Служба безопасности прогнозирует, что с окончанием войны незаконная торговля оружием и военными материалами из Украины может стать новым рискованным явлением.
- Ранее директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова рассказала LIGA.net, что подавляющее большинство украинцев, которые не планируют возвращаться домой после войны – те, кто выехал из страны всей семьей, имеет хронически больных членов семьи или уже обосновался в странах с более высоким уровнем жизни.