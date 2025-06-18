Демограф Либанова объяснила, кто из украинских беженцев не вернется домой после войны

Несмотря на войну, Либанова считает, что Украина должна прилагать усилия, чтобы выехавшие не чувствовали себя оторванными

Элла Либанова (Фото: facebook.com/ella.libanova)

Подавляющее большинство украинцев, которые не планируют возвращаться домой после войны, – это те, кто уехал из страны полной семьей, имеет хронически больных членов семьи или уже устроился в странах с более высоким уровнем жизни. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.

"Уровень жизни там был есть и долго будет выше, чем в Украине. Ну скажем, если речь идет о Германии, Австрии, Голландии, Дании – там он выше, качество жизни лучше. А здесь мы ничего сделать не можем", – отметила Либанова.

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По ее словам, одна из важнейших причин, почему люди не вернутся, – это лечение тяжелобольных за рубежом.

"Онкобольные получают по страховке практически весь комплекс услуг бесплатно: лекарства, приборы, какая-то помощь. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности – там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить", – сказала Либанова.

Не менее важным фактором она называет то, вся семья уехала.

"Если уехала вся семья – очень мало шансов, что они вернутся. А если здесь остались родители или близкие родственники какие-нибудь, или муж – шансов гораздо больше", – считает демограф.

Либанова отмечает, что немаловажную роль также играет наличие собственности в Украине.

Несмотря на сложные условия, Либанова считает, что Украина должна прилагать усилия, чтобы выехавшие не чувствовали себя оторванными.

"Мы обязаны повлиять на то, чтобы люди не чувствовали себя отвергнутыми от Украины. Говорят о патриотизме. Я бы употребляла не слово "патриотизм", а "украинскость". Чтобы они чувствовали свою украинскость", – отметила Либанова.

Она также отметила, что многие украинцы вернулись еще в первые недели войны. По данным пограничной службы, несмотря на уже подписанный указ о военном положении, в первые две недели полномасштабного вторжения в Украину вернулись 200 тысяч мужчин.