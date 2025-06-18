Демограф Либанова: В двух странах к украинским беженцам ухудшается отношение

Демограф считает, что власти стран, где находятся украинцы, заинтересованы в том, чтобы они там оставались

Элла Либанова (Фото: facebook.com/ella.libanova)

В некоторых странах, куда были вынуждены уехать украинцы из-за полномасштабной войны России, ухудшается отношение к беженцам. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.

Она отметила, что видит ухудшение по отношению к украинцам, в частности, в Польше и Чехии. Для примера она привела информацию министра внутренних дел Польши годичной давности.

"В то время украинская женщина, которая приехала в Польшу с ребенком или с двумя детьми, получала помощь от государства больше, чем польская мать-одиночка. У которой также один или два ребенка", – отметила Либанова.

По ее словам, разница в выплатах была связана понятно с чем: у украинской беженки не было ни жилья, ни каких-либо вещей, в отличие от гражданки Польши. Но объяснить всем это было тяжело.

Однако Либанова отметила, что власти "всех без исключения стран" заинтересованы в том, чтобы наши мигранты там оставались. И дело не только в "дешевой рабочей силе", но и в "старении" стран. Этот вопрос решается либо повышением рождаемости, либо миграционным притоком молодежи.

Демограф считает, что со странами, в частности Польшей, стоило бы провести "открытый разговор" хотя бы раз.

"Но провести его так, чтобы люди поверили в то, что этот разговор искренний. Что приведенные данные соответствуют действительности", – резюмировала Либанова.