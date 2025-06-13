В Европе обещают согласовывать все решения по украинским беженцам с Киевом

Магнус Бруннер (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Евросоюз будет согласовывать с украинскими властями все решения о статусе временной защиты и условиях пребывания украинцев в странах-членах блока, а также об их возвращении на Родину после достижения устойчивого мира. Об этом сообщил комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер по окончании заседания Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам в Люксембурге, передает Укринформ.

"Мы ничего не будем принимать без участия Украины и украинской власти. Именно поэтому мы хотели быть гибкими, и именно украинцы просили нас быть такими, потому что они, безусловно, хотят, чтобы их люди вернулись, чтобы восстанавливать страну", – акцентировал еврочиновник в ответ на вопрос о возможных досрочных условиях прекращения временной защиты для украинцев.

Чиновник напомнил, что блок продолжает временную защиту уже в четвертый раз, и украинские власти очень благодарны за такую помощь.

"С другой стороны, как я уже говорил, всегда речь идет о балансе. Но вы можете быть уверены, что мы не делаем ничего, не привлекая к этому украинские власти. Вице-премьер-министр Украины [министр национального единства] Алексей Чернышов был у меня в офисе примерно полторы недели назад. Кроме того, мы как комиссия все время в контакте с Украиной", – объяснил Бруннер.

Вместе с тем еврокомиссар не уточнил, почему сегодня ЕС заявил лишь о политическом решении о продлении временной защиты, а не о его практическом принятии, отметив, что "договоренности предостаточно".

"На самом деле мы обсудили все довольно быстро вместе с Украиной", – добавил он.