У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом

Магнус Бруннер (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Євросоюз буде узгоджувати з українською владою усі рішення щодо статусу тимчасового захисту та умов перебування українців у країнах-членах блоку, а також стосовно їхнього повернення на Батьківщину після досягнення сталого миру. Про це повідомив комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер після закінчення засідання Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, передає Укрінформ.

"Ми нічого не будемо ухвалювати без участі України та української влади. Саме тому ми хотіли бути гнучкими, і це саме українці просили нас бути такими, бо вони, безумовно, хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну", – акцентував єврочиновник у відповідь на запитання про можливі дострокові умови припинення тимчасового захисту для українців.

Посадовець нагадав, що блок продовжує тимчасовий захист вже вчетверте, і українська влада дуже вдячна за таку допомогу.

"З іншого боку, як я вже казав, завжди йдеться про баланс. Але ви можете бути впевнені, що ми не робимо нічого, не залучаючи до цього українську владу. Віцепрем'єр-міністр України [міністр національної єдності] Олексій Чернишов був у мене в офісі приблизно півтора тижня тому. Крім того, ми як комісія весь час в контакті з Україною", – пояснив Бруннер.

Водночас єврокомісар не уточнив, чому сьогодні ЄС заявив лише про політичне рішення щодо продовження тимчасового захисту, а не про його практичне ухвалення, зауваживши, що "домовленості більш ніж достатньо".

"Насправді ми обговорили все досить швидко разом з Україною", – додав він.