Демографка Лібанова: У двох країнах до українських біженців погіршується ставлення

Демографка вважає, що влада країн, де перебувають українці, зацікавлена в тому, щоб вони там залишалися

Елла Лібанова (Фото: facebook.com/ella.libanova)

У деяких країнах, куди були змушені виїхати українці через повномасштабну війну Росії, погіршується ставлення до біженців. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла директорка Інституту демографії і соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова.

Вона зазначила, що бачить погіршення у ставленні до українців, зокрема, в Польщі та Чехії. До прикладу вона навела інформацію міністра внутрішніх справ Польщі річної давності.

"На той час українська жінка, яка приїхала до Польщі з дитиною або з двома дітьми, отримувала більшу допомогу від держави, ніж польська мати-одиначка. В якої також одна або дві дитини", – зазначила Лібанова.

За її словами, різниця у виплатах була пов'язана зрозуміло з чим: в української біженки не було ані житла, ані якихось речей, на відміну від громадянки Польщі. Але пояснити усім це було важко.

Однак Лібанова зазначила, що влада "всіх без винятку країн" зацікавлена в тому, щоб наші мігранти там залишалися. І річ не тільки у "дешевій робочій силі", а й у "старінні" країн. Це питання вирішується або підвищенням народжуваності, або міграційним припливом молоді.

Демографка вважає, що з країнами, зокрема Польщею, варто було б провести "відкриту розмову" хоча б раз.

"Але провести її так, щоб люди повірили в те, що ця розмова щира. Що дані, які наведені, відповідають дійсності", – резюмувала Лібанова.