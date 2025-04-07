У червні ЄС вирішить, який правовий статус отримають українці після досягнення миру – Euractiv

Зараз українці в Євросоюзі користуються тимчасовим захистом, але він може бути скасований у разі припинення вогню

Ілюстративне фото: Depositphotos

Єврокомісія почала вивчати питання щодо майбутнього правового статусу українців, які перебувають за кордоном через російсько-українську війну, у разі досягнення миру в Україні. Про це повідомляє Euractiv.

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Виданню стало відомо, що засідання Ради Євросоюзу, де обговорюватиметься це питання, заплановано на червень 2025 року.

Наразі майже 4,3 млн українських біженців користуються в Євросоюзі тимчасовим захистом (TPD), який надає право жити, працювати та отримувати доступ до послуг.

Торік уряди ЄС погодилися продовжити TPD до березня 2026 року, але у разі досягнення миру в Україні він може бути скасований.

Як зазначає видання, Єврокомісія почала розглядати наступні кроки, зокрема "продовжувати чи ні тимчасовий захист, допомагати людям перейти на національний статус для роботи, навчання чи возз’єднання сім’ї, а також підтримувати тих, хто вирішив повернутися в Україну".

Речниця міністерства внутрішніх справ Чехії Хана Мала повідомила Euractiv, що будь-яке рішення про припинення тимчасового захисту потребуватиме згоди всіх держав-членів, додавши, що досягнення спільної позиції ЄС очікується в першій половині цього року.