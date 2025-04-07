В июне ЕС решит, какой правовой статус получат украинцы после достижения мира – Euractiv

Сейчас украинцы в Евросоюзе пользуются временной защитой, но она может быть отменена в случае прекращения огня.

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Еврокомиссия начала изучать вопрос о будущем правовом статусе украинцев, находящихся за границей из-за российско-украинской войны, в случае достижения мира в Украине. Об этом сообщает Euractiv.

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Изданию стало известно, что заседание Совета Евросоюза, где будет обсуждаться этот вопрос, запланировано на июнь 2025 года.

Сейчас почти 4,3 млн. украинских беженцев пользуются в Евросоюзе временной защитой (TPD), которая дает право жить, работать и получать доступ к услугам.

В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, но в случае достижения мира в Украине он может быть отменен.

Как отмечает издание, Еврокомиссия начала рассматривать следующие шаги, в частности, "продолжать или нет временную защиту, помогать людям перейти на национальный статус для работы, обучения или воссоединения семьи, а также поддерживать тех, кто решил вернуться в Украину".

Представитель министерства внутренних дел Чехии Хана Мала сообщила Euractiv, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов, добавив, что достижение общей позиции ЕС ожидается в первой половине этого года.