В июне ЕС решит, какой правовой статус получат украинцы после достижения мира – Euractiv
Еврокомиссия начала изучать вопрос о будущем правовом статусе украинцев, находящихся за границей из-за российско-украинской войны, в случае достижения мира в Украине. Об этом сообщает Euractiv.
Изданию стало известно, что заседание Совета Евросоюза, где будет обсуждаться этот вопрос, запланировано на июнь 2025 года.
Сейчас почти 4,3 млн. украинских беженцев пользуются в Евросоюзе временной защитой (TPD), которая дает право жить, работать и получать доступ к услугам.
В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, но в случае достижения мира в Украине он может быть отменен.
Как отмечает издание, Еврокомиссия начала рассматривать следующие шаги, в частности, "продолжать или нет временную защиту, помогать людям перейти на национальный статус для работы, обучения или воссоединения семьи, а также поддерживать тех, кто решил вернуться в Украину".
Представитель министерства внутренних дел Чехии Хана Мала сообщила Euractiv, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов, добавив, что достижение общей позиции ЕС ожидается в первой половине этого года.
- В октябре 2024 года немецкое исследование показало, что почти 35% украинцев хотят вернуться в Украину после завершения войны.
- В январе 2025-го президент Зеленский заявил, что в Европе разграничивают украинских беженцев на работающих и тех, которым нужно выплачивать помощь. Последние европейские страны и предлагают вернуть домой в Украину.
- 25 февраля министр национального единства Алексей Чернышев сообщил, что в Украину вернутся около 30% беженцев, оставивших ее после начала полномасштабного российского вторжения.