Демографка Лібанова пояснила, хто з українських біженців не повернеться додому після війни та чому

Попри війну, Лібанова вважає, що Україна має докладати зусиль, аби ті, хто виїхав, не відчували себе відірваними

Елла Лібанова (Фото: facebook.com/ella.libanova)

Переважна більшість українців, які не планують повертатися додому після війни, – це ті, хто виїхав із країни повною родиною, має хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувався у країнах з вищим рівнем життя. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла директорка Інституту демографії і соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова.

"Рівень життя там був є і довго буде вищий, ніж в Україні. Ну скажімо, якщо йдеться про Німеччину, про Австрію, про Голландію, про Данію – там він вищий, якість життя краща. А тут ми нічого зробити не можемо", – зазначила Лібанова.

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За її словами, одна з найважливіших причин, чому люди не повернуться, – це лікування важкохворих за кордоном.

"Онкохворі отримують за страховкою практично весь комплекс послуг безкоштовно: ліки, прилади, якась допомога. Я не кажу зараз про якість медичної допомоги, про доступність – там вона безкоштовна. У нас за більшість цих послуг доведеться платити", – сказала Лібанова.

Не менш важливим фактором вона називає те, чи вся родина виїхала.

"Якщо виїхала вся родина – дуже мало шансів, що вони повернуться. А якщо тут залишилися батьки або близькі родичі якісь, або чоловік – шансів значно більше", – вважає демографка.

Лібанова зазначає, що важливу роль також відіграє наявність власності в Україні.

Попри складні умови, Лібанова вважає, що Україна має докладати зусиль, аби ті, хто виїхав, не відчували себе відірваними.

"Ми зобов’язані вплинути на те, щоб люди не відчували себе відторгнутими від України. Говорять про патріотизм. Я б уживала не слово "патріотизм", а "українськість". Щоб вони відчували свою українськість", – зазначила Лібанова.

Вона також зауважила, що багато українців повернулися ще у перші тижні війни. За даними прикордонної служби, попри вже підписаний указ про воєнний стан, у перші два тижні повномасштабного вторгнення до України повернулися 200 тисяч чоловіків.